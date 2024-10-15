مشاهير العرب - تامر هجرس: بحب أسمع القرآن الكريم في الجيم.. وياسمين صبري بتضحكني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - كشف الفنان تامر هجرس، عن تخلصه من عادة سيئة وهي العصبية وأيضاً صفة الغيرة بشكل كبير كونه شخص غيور للغاية، وهي صفة خطيرة في الشخص وخاصة في الوسط الفني.

تصريحات تامر هجرس

وقال تامر هجرس، خلال مقابلته في برنامج «تفاصيل»، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر قناة «صدى البلد 2، :«بحب أسمع القرآن الكريم وأنا في الجيم بسمع آية معينة تريحني أو أدعية والأغاني بتقع مني وفي نفس الوقت بسهر وبخرج وأحياناً بسمع أغاني لـ تامر حسني وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب ومحمد رمضان أغاني معينة ومحمود العسيلي وأنغام وأم كلثوم والقرآن بحب اسمعه بصوت ناصر القطامي والشيخ مشاري راشد».

وعلق هجرس، على وصف البعض بأنه شخص "رخم" وبعد ذلك يصبح لذيذ في التعامل، كما أن لو الشخص تعامل معه أكثر من مرة سوف يأخذ عنه طابع مختلف ويفضل صداقته: «لو في حد تعامل معايا أكتر من مرة هيعرفني أكتر ويحبني».

كما كشف تامر هجرس، أنه يتمنى تقديم شخصيات تاريخية ودينية في أعماله الفنية، وأهم شي في حياته هو فيلم "جوازة توكسيك" أو "شوجر دادي" هما فيلمان كوميديان وأراد أن يوصل رسالة معينة إيجابية للبعض من خلالهما.

كما تحدث الفنان تامر هجرس، عن ظاهرة الشللية الموجودة في الوسط الفني، ومنتشرة للغاية وصعبة، ولكن عندما يندمج الفنان مع مجموعة معينة وينسجم معهم بحكم أنهما متواجدان بشكل مستمر فبالتالي يتم ترشيحه لأي دور.

وقال: الدكتور أشرف زكي بيهتم بالموضوع ده وفي ناس من أعضاء النقابة هما أولى أنهم يشتغلوا من البلوجر عشان عندهم متابعين على «الإنستجرام»، وكل عضو لازم يبقى ليه معلومات في النقابة وتاريخ أعمالهم ولقطات خاصة من مشاهدهم".

وأشار هجرس، أنه لا توجد خلافات بينه وبين الفنان محمد رمضان في فيلم الديزل، وأن ما روج للموضوع ربما قد يكون من جانب الشركة المنتجة حتى يحصل العمل على إيرادات قوية وقت عرضه بالسينمات، كما أنه لم يتقاضى أجر مقابل دوره ولكنه فعل ذلك مجاملةً لـ كريم السبكي ومحمد رمضان وكانت لديه رؤية مختلفة في الكتابة والإخراج والسيناريو.

وأردف تامر هجرس، «أهم حاجه كسبتها من الفيلم ده المشهد اللي بقول فيه "أنزل على ركبك يالا" بسمعها في كل حتة والناس بتبعتها ليا كل شوية رغم أن الفيلم أتعرض من 7 سنين وده مهم بالنسبة ليا وفي نفس الوقت أنا ومحمد مكانش معانا مشكلة خالص بس الشوشرة مهمة وبتبقى مصنوعة أحياناً.

وأوضح تامر هجرس، أن ياسمين صبري ممثلة جميلة للغاية وكانت تسأله قبل التصوير "هو حضرتك عندك بنات فعلاً"، معقباً:«ياسمين صبري بتضحكني وهي ممثلة شاطرة ولذيذة وكانت بتقولي يا أونكل رغم أن فرق السن اللي بينا مش كبير هما كام سنة بس».