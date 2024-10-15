مشاهير العرب - بكلمات مؤثرة.. ميران عبد الوارث تحيي ذكرى وفاة والدها السادسة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - حرصت الفنانة ميران عبد الوارث، على إحياء الذكرى السادسة لوفاة والدها أحمد عبد الوراث، الذي رحل عن عالمنا في 15 أكتوبر عام 2018.

وشاركت ميران عبد الوارث، صورة لوالدها الراحل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليها قائلة: زى الليلة دى من 6 سنين، مكنش جايلى نوم برضه، عشان مكنتش عارفة هصحى أشوفه تانى ولا هتبقى كانت آخر مرة خلاص، كان مجرد إحساس، من قوته افتكرته تهيئات، أو مخاوف، سبحان الله بقالى 6 شهور أو أكتر، مناعتي زى الفل، ضِعفت امبارح، وعييت، كأن مهما بتمر السنين، الجسم مسجل أنه فى اليوم ده هيتعب، فكل سنة، فى نفس اليوم ده، بعيشها من أول وجديد».

وتابعت: «زي الليلة من 6 سنين، فقدت عمود من عواميد تعريفي لنفسي، نصي الثاني والأهم، فهمت يعنى إيه تعب ويعنى وجع ويعنى إيه هم، بس فى نفس الوقت زي الليلة دي من 6 سنين، هو راح وجيت أنا، كسر كبير، بس زي ما بيقولوا دخل نور أكبر، لأن مهما كان الوجع، فاللهُ أكبر، أكبر من كل شيء، وهو صاحب كل شيء، وطالما ده اللى قدره، يبقى أنا تمام».

وأكملت: «وفعلاً زي الليلة دى من 6 سنين، حصل أكتر حاجة كنت بخاف منها، وبسببها، تحررت، وعقلي هدي وقلبي ارتاح، عشان اللى كنت طول عمرى ماسكة فيه راح، ففهمت، إنه مش عايزنى أمسك فى حد غيره سبحانه، مات الوالد واتولد طفل جديد زي الليلة دى من 6 سنين، فقدت أبويا وعرفت أنا مين، ومن عرفَ نفسه، عرف ربه، اللهم لك الحمد على نعمة الوعي، رحم الله كل احبابنا المسلمين، ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة».

الفنان أحمد عبد الوارث

الفنان أحمد عبد الوارث، بدأ في الوسط الفني، بالعمل في التلفزيون من خلال مشاركته في مسلسل هروب وكان من إخراج نيازي مصطفى، وبعدها شارك في عدة أعمال، ومنها: زهرة الأسوار، والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون.