عمرو مصطفى: الصدق هو سر موهبتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - تفاعل المطرب والملحن عمرو مصطفى مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر صورة له بالجيتار مرفقة بتعليق “بقالهم ٢٥ سنة وهمّا بيحطوني في مشاكل علشان يظهروني إني بتاع مشاكل، وكل ده عشان يخلوني زيهم، منافق وبيسمع الكلام! بس بصراحة؟ لو رضخت في يوم، هتبقى اللحظة اللي أقول فيها باي باي لموهبتي الحقيقية، وكأنهم كسبوا المعركة”.

وتابع عمرو مصطفى: “أنا بختار أسمعكم ألحان صادقة، وعندي طريقتي الخاصة اللي مش هتنازل عنها مهما كانت الحرب شغالة! يا جماعة، أنا صادق بروحي، وده اللي مضايقهم، لكن هفضل كده! خلّوني في حالي.. موهبتي مش للبيع!”.

واختتم حديثه قائلا “الصدق هو سر موهبتي، ومش هتغير علشان حد.. صباحكم عسل”.

عمرو مصطفى يتبنى المواهب الشابة

وقرر الملحن والمطرب عمرو مصطفى خلال هذه الفترة أن يتبنى المواهب الشابة في الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ويتواجد عمرو مصطفي حاليا في الاستوديو من أجل تسجيل أغاني جديدة من المفترض طرحهما خلال الفترة المقبلة بطريقة السينجل يتعاون فيهم مع عدد من الشباب وذلك بعد معرفش ينساني.

وطرح المطرب والملحن عمرو مصطفي ، أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “معرفش ينساني” وذلك علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



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