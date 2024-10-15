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مشاهير العرب - «أسيبلك روحي».. كارمن سليمان تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أسيبلك روحي».. كارمن سليمان تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أسيبلك روحي».. كارمن سليمان تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان «أسيبلك روحي» والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وشاركت كارمن سليمان، بوستر الأغنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «أسيبلك روحي، أغنية جديدة، استنوها قريب قوي».

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آخر أعمال كارمن سليمان

وكانت آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، كانت أغنية «حبايب قلبي» التي طرحتها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.

وجاءت كلمات الأغنية كالاتي:

اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم حواليا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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