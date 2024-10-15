مشاهير العرب - تامر هجرس: حسيت بالخوف في «التجربة الدنماركية» بسبب الزعيم |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - تحدث الفنان تامر هجرس، عن كيفية اختيار أدواره، وشعوره بيها، كما كشف عن حبه الكبير لـ زوجته ميرال، وأنه مر بوقت صعب للغاية ووقفت بجواره خلال أزمته في مرضه.

تصريحات تامر هجرس

وقال تامر هجرس، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية «صدى البلد 2: «أن عادل إمام تاريخ مشرف وكبير، ومن الصعب أن يعمل الفنان في بداية مرحلته الفنية مع نجم كبير وفخور للغاية بعملي مع محمود عبد العزيز في باب الخلق، ومديحة يسري وسميرة أحمد أصدقاء للغاية، ويسرا صديقتي داخل الوسط الفني وخارجه».

وأوضح تامر هجرس، أنه شعر بالخوف أثناء عمله في التجربة الدنماركية كونه ثالث عمل له، حيث رشحه الزعيم عادل إمام للدور بعدما شاهده في فيلم "بركان الغضب"، وهاتفه في التليفون وذهب له في مكتبه بالمهندسين وكانا يحاولان أن يتقربا من بعض قبل التصوير، وفي أول مشهد كان متخوفاً حيث قال لي الزعيم عادل إمام "أنا عاوز هجرس مش اللي بيمثل.. أنا مش بحب اللي يمثل لأني وقتها كنت متردد وقلقان شوية".

وأشار هجرس، إلى أن الزعيم عادل إمام لم يكن شخصي عصبي خلال التصوير حسبما قال البعض، بل أختلف من مرحلة لـ مرحلة، واصفاً إياه "كل ما يكبر بيحلو بس هو خلقه كان أضيق في التجربة الدنماركية ولكنه بقى أهدى في مسلسل مأمون وشركاه"، موضحاً أن أصعب مشاهده في "التجربة الدنماركية"، هو مشهد الملاكمة.

واختتم حديثه بأن ما يميزه عن غيره من الفنانين هو ثقته في نفسه ويهتم جيداً بدوره ويقرأ السيناريو أكثر من مرة لكي يقدم الدور جيدا، لدرجة أن زوجته ميرال اشتكت من أحد أدواره حيث كان متقمص الشخصية في المنزل، من خلال نبرة الصوت وعصبيته.

وفي تصريحاته عن زوجته قال هجرس: الراجل اللي مش بيحب يتكلم عن مراته بيبقى عنده نقص في حياته أو محتاج يشتهر شوية، إحنا دورنا كشخصية عامة مهم أني أدي الحاجات الإيجابية وأني أقول أن مراتي ست حلوة وجميلة وجدعه ووقفت جنبي».

وأوضح أنه لم يصرح بأنه يفتخر بأن الرجال تعاكس زوجته كونها جميلة للغاية، ولكنه قال أن أي رجل يجب أن يفتخر بأن زوجته جميلة ويضعها في مكانة مختلفة ولابد أن يحترمها أمام الجميع ويعلو من شأنها، كونها تسانده خلال مشواره وتقف معه في أزمته.

وأردف تامر هجرس:«أغضب من صحابي لما بيكونوا عنده ولد والواد ده بيفتخر أنه مصاحب اتنين، يمكن أنت بتحترم المرأة بس الولد ده عنده 16 سنة وأنت كده بتربي فيه حاجه ودي حاجه غلط، ومهم جدا لما نحب المرآة نحبها زي ما هي ويقولها متخرجيش ومتلبسيش ده ويخنقها رغم أنه حبها زي ما هي».

وأكد تامر هجرس أن الصلاة هي بالنسبة له نوع من التأمل، وهي بداية يومه ويشعر بأن قراءة القرآن الكريم هي الشيء الروحاني الذي ينظف قلب البني آدم من الداخل، كما أنه يهتم بصلاة الفجر في وقتها، ويحاول جاهداً على فعل ذلك الشي بشكل يومي.