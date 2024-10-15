مشاهير العرب - «إن غاب القط».. الفنان آسر ياسين يبدأ تصوير فيلمه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - يشهد الوسط الفني تعاونًا جديدًا بين آسر ياسين وأسماء جلال في فيلم «إن غاب القط» الذي دخل مرحلة التصوير، ويعد هذا العمل هو الأول الذي يجمع بين النجمين.

أبطال فيلم إن غاب القط

يشارك في بطولة فيلم إن غاب القط إلى جانب آسر ياسين وأسماء جلال عدد من الفنانين أبرزهم محمد شاهين.

أحداث فيلم إن غاب القط

يجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في قالب مشوق، ليقدم للجمهور، من خلال قلم أيمن وتار وإخراج سارة نوح، تجربة سينمائية متكاملة.

آخر أعمال آسر ياسين

لمع نجم آسر ياسين في فيلم الأكشن «ولاد رزق 3 الذي ضم كوكبة من النجوم، وكان آخر أعماله السينمائية قبل فيلمه الجديد، حيث ضم فيلم ولاد رزق كوكبة من النجوم من بينهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال.

تألق الفنان آسر ياسين في مسلسل «موعد مع الماضي» الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة، حيث شارك إلى جانب نخبة من النجوم في تقديم قصة مشوقة تدور حول الانتقام والبحث عن الحقيقة.