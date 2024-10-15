وفاة والدة المطرب أحمد فريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:00 مساءً - أعلن المطرب أحمد فريد صاحب الأغنية الشهيرة بأمارة مين، وفاة والدته.

حيث كتب فريد عبر حسابه على موقع فيس بوك “أمي في ذمة الله”.

مرض والدة أحمد فريد

وكان الفنان أحمد فريد قد كتب مؤخرا، دعاء متمنيا شفاء والدته حيث قال عبر حسابه على فيس بوك “يارب اشفي امي واشفي كل مريض يارب العالمين ”.، كما أعلن منذ ٣ أيام وفاة خالته.

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