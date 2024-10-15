رقم قياسي، السورية بيسان إسماعيل تحقق 11 مليون مشاهدة لـ "ياخلي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - حققت الفنانة الشابة بيسان إسماعيل، رقما قياسيا جديدا بعد تحقيق 11 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها "يا خلي" عبر قناتها على منصة "يوتيوب".

أغنية "يا خلي".. جديد بيسان إسماعيل

وكات بيسان، تصدرت تريند اليوتيوب، بعد أول يومين من طرح الأغنية حيث وصلت لـ 3 مليون و900 مشاهدة.

وكانت الفنانة قد روجت لأغنيتها الجديدة "يا خلي" عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعل متابعيها وإشادتهم بإطلالتها في الفيديو كليب وبالأغنية.

وشارك خطيبها محمود ماهر، بدوره، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يغني أحدث أغانيها، وكتب “ألف مبروك حبيبتي”، كما علّق على الأغنية بـ"ترند الموسم" .

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