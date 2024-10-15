أول تريلر تشويقي لمسلسل كيرا نايتلي BLACK DOVES - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - نتفليكس، طرحت شبكة نتفليكس الرقمية، أول تريلر تشويقي لمسلسل الجريمة والتجسس القصير BLACK DOVES.

تفاصيل مسلسل BLACK DOVES

مسلسل BLACK DOVES، من بطولة النجمة كيرا نايتلي، وتدور أحداثه حول علاقة عاطفية بين امرآة ورجل، يقعان ضحية للعالم السفلي في لندن، ويحاولان الفرار من الخطر.

مسلسل BLACK DOVES، يُعرض بتاريخ 5 ديسمبر، حصريا على منصة نتفليكس ـ 'Netflix'.

نتفليكس تنتج فيلما وثائقيا عن مغني الراب الأمريكي 'ديدي' نتفليكس تطرح تريلر تشويقي لأنمي Tomb Rider: The Legend Of Lara Croft

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.