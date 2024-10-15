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أول تريلر تشويقي لمسلسل كيرا نايتلي BLACK DOVES - أخبار كلمتك

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أول تريلر تشويقي لمسلسل كيرا نايتلي BLACK DOVES - أخبار كلمتك

أول تريلر تشويقي لمسلسل كيرا نايتلي BLACK DOVES - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - نتفليكس، طرحت شبكة نتفليكس الرقمية، أول تريلر تشويقي لمسلسل الجريمة والتجسس القصير BLACK DOVES.

تفاصيل مسلسل BLACK DOVES

مسلسل BLACK DOVES، من بطولة النجمة كيرا نايتلي، وتدور أحداثه حول علاقة عاطفية بين امرآة ورجل، يقعان ضحية للعالم السفلي في لندن، ويحاولان الفرار من الخطر.

 

مسلسل BLACK DOVES، يُعرض بتاريخ 5 ديسمبر، حصريا على منصة نتفليكس ـ 'Netflix'.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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