مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمي سمير غانم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - إيمي سمير غانم.. تصدرت الفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم محركات البحث في جوجل، وذلك بعد إصابتها بوعكة صحية بشكل مفاجئ، وأثار ذلك قلق الجمهور عليها.

إصابة إيمي سمير غانم بوعكة صحية

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من داخل مستشفى أثناء خضوعها لجلسة أكسجين.

الحالة الصحية لـ إيمي سمير غانم

وكشف الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم في برنامج «Et بالعربي» عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته قائلاً: «بصراحة.. هي لسة تعبانة وإن شاء الله تبقى أحسن».

مسلسل إيمي سمير غانم وحسن الرداد في رمضان 2025

وفي سياق متصل، أعلن المنتج أحمد السبكي أن بيتم التحضير لـ عمل درامي، يجمع بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في رمضان 2025، والمسلسل مكون من 15 حلقة، تأليف أحمد سعد والي.

أخر أعمال إيمي سمير غانم

يذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مسلسل «سوبر ميرو» في دراما رمضان 2019، والعمل كوميدي، وشارك فيه كل من: «حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة»، والمسلس من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

أشهر الأعمال الفنية لـ إيمي سمير غانم

شاركت إيمي سمير غانم في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية، التي نالت إعجاب الجمهور، وذلك منذ ظهورها بصحبة والدها سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز في العديد من الأعمال الفنية، وإليكم قائمة أفلام ومسلسلات إيمي سمير غانم.

قائمة أفلام إيمي سمير غانم

- تيتة رهيبة

- زنقة ستات

- بلبل حيران

- عسل أسود

- إكس لارج

- عشان خارجين

- غش الزوجية

- هاتولي راجل

- سيما علي بابا

- سمير وشهير وبهير

قائمة مسلسلات إيمي سمير غانم

- هبة رجل الغراب

- نيللي وشريهان

- عزمي وأشجان

- سوبر ميرو

- فيفا أطاطا

- حق ميت