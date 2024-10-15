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المخرج أحمد عبد الوهاب: فركش مونتاج مسلسل ديبو - أخبار كلمتك

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المخرج أحمد عبد الوهاب: فركش مونتاج مسلسل ديبو - أخبار كلمتك

المخرج أحمد عبد الوهاب: فركش مونتاج مسلسل ديبو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً -  كشف المخرج أحمد عبد الوهاب عن الانتهاء من مونتاج مسلسل ديبو.

ونشر عبد الوهاب صورا له مع عدد من صناع العمل عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق قائلا “الحمد لله فركش مونتاج مسلسل ديبو بقيادة المايسترو عمرو عاصم.. الحلقة ١١ والأخيرة”.

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تفاصيل مسلسل ديبو 

 مسلسل "ديبو"،يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

 

العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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