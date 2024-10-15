مشاهير العرب - بأغنية مصر شعب جيش».. آمال ماهر تتصدر التريند بعد غنائها أمام الرئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً - آمال ماهر.. تصدر اسم الفنانة آمال ماهر تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائها فقرة غنائية خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة.

آمال ماهر تتصدر التريند بعد غنائها أمام الرئيس

قامت الفنانة آمال ماهر بتقديم أغنية باسم «مصر شعب جيش»، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بعنوان «نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب»، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر.

تعليق آمال ماهر عن مشاركتها في احتفالية نصر أكتوبر

أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعاتها بمشاركتها في احتفالية نصر أكتوبر، من خلال نشرها منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وعلقت عليه قائلة «تشرفت بالمشاركة في الندوة التثقيفية رقم 40 ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد».

كلمات أغنية مصر شعب جيش

- مصر شعب جيش

- احلى 3 كلمات في الدنيا

- وكل كلمة 3 حروف

- مصر زعامة.. مصر كرامة

- مصر تدخلها بكل سلامة

- من على بابها اقرأ كتابها

- مصر سيادة.. مصر ريادة

- مصر ولادها علماء وقادة

- وفي أحضانها لمه جيرانها

- مصر غرامها في قلبي عبادة

الندوة التثقيفية رقم 40 بحضور الرئيس السيسي

حرص الرئيس السيسي على حضور الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقدم الشكر لبعض أبطال حرب أكتوبر 1973 قائلا: «بنرحب بيكم ومتشرفين بيكم وسعداء بوجودكم معانا، شكرا باسمى وباسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة اللى أنتم قدمتم فيها النصر لمصر».

وأضاف الرئيس السيسي: «ربنا يديكم الصحة ويكافئكم، احنا مهما قلنا وعملنا مش هنعرف نكافئ قد ما ربنا بيكافئ متشكرين جدا».