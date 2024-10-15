نجل ديدي يحتفل في ملهى ليلي بعد جلسة محاكمة والده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - ديدي، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجل المغني والمنتج شون ديدي، كريستيان كومبس يحتفل مع صديقته، بعد أيام قليلة من حضوره من جلسة محاكمة والده.

نجل ديدي يرقص مع صديقته في ملهي ليلي

وظهر كينج، في مقطع الفيديو وهي يرقص مع صديقته رافين تراسي في ملهى ليلي، وكان يحمل كأسًا صغيرًا مملوءًا بالخمور، وتبدو عليه السعادة.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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