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شيرين عبد الوهاب توجه رسالة خاصة لأصدقائها في عيد ميلادها - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى زملائها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها.

وكتبت شيرين في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: أحلي عيد ميلاد ليا بجد، شكرا لكل النجوم اللى فرحوني بالتهنئة بعيد ميلادى شكرا ليكم من القلب ربنا ميحرمنيش منكم يارب.

وتحيي شيرين حفلا في دبي يوم 13 ديسمبر المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا في مدينة دبي، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

شيرين عبد الوهاب تعتذر لشقيقها

ومؤخرا اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه".

وتابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها".

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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