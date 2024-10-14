تامر هجرس: الزعيم عادل إمام رشحني لـ "التجربة الدنماركية" ويسرا أعز صديقاتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - قال الفنان تامر هجرس: إنه يختار أدواره بعناية كبيرة ويشعر بالدور كأنه لحم ودم، وهناك أشخاص يقابلونه ويقولون له إن أعماله قليلة في كل سنة، موضحًا أنه فخور للغاية بالعمل مع الزعيم عادل في التجربة الدنماركية ومأمون وشركاه.

تامر هجرس فى التجربة الدنماركية

وتابع تامر هجرس، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" أن عادل إمام تاريخ مشرف وكبير، ومن الصعب أن يعمل الفنان في بداية مرحلته الفنية مع نجم كبير وفخور للغاية بعملي مع محمود عبد العزيز في باب الخلق، ومديحة يسري وسميرة أحمد أصدقاء للغاية، ويسرا صديقتي داخل الوسط الفني وخارجه.



وأوضح تامر هجرس، أنه شعر بالخوف أثناء عمله في التجربة الدنماركية كونه ثالث عمل له، حيث رشحه الزعيم عادل إمام للدور بعدما شاهده في فيلم "بركان الغضب"، وهاتفه في التليفون وذهب له في مكتبه بالمهندسين، وكانا يحاولان أن يتقربا من بعض قبل التصوير، وفي أول مشهد كان متخوفًا حيث قال لي "أنا عاوز هجرس مش اللي بيمثل.. أنا مش بحب اللي يمثل لأني وقتها كنت متردد وقلقان شوية".



وأشار تامر هجرس، إلى أن الزعيم عادل إمام لم يكن شخصا عصبيا خلال التصوير حسبما قال البعض، بل أختلف من مرحلة لـ مرحلة، واصفًا إياه "كل ما بيكبر بيحلو بس هو خلقه كان أضيق في التجربة الدنماركية، ولكنه بقى أهدى في مسلسل مأمون وشركاه"، موضحًا أن أصعب مشاهده في "التجربة الدنماركية"، هو مشهد الملاكمة.

واختتم تامر هجرس، حديثه بأن ما يميزه عن غيره من الفنانين هو ثقته في نفسه ويهتم جيدًا بدوره ويقرأ السيناريو أكثر من مرة لكي يقدم الدور جيدا، لدرجة أن زوجته ميرال اشتكت من أحد أدواره حيث كان متقمص الشخصية في المنزل، من خلال نبرة الصوت وعصبيته.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.