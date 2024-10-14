نور محمود: العمل مع إسعاد يونس في تيتا زوزو مختلف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - أعرب الفنان نور محمود عن سعادته الشديدة بمشاركته في مسلسل تيتا زوزو وأكد على أن التعاون مع فنانة بحجم النجمة إسعاد يونس شىء ممتع ومشرف وأضاف أنه شعر بالفعل أنها والدته وكان يتعامل معها من هذا المنطلق.

وأكد أنه على الرغم من أنها المرة الأولى التي يعمل فيها مع الفنانة إسعاد يونس إلا أنه شعر بأريحية كبيرة وحب وكان كاست العمل كله أسرة واحدة وشعرت بحزن شديد في نهاية التصوير

وقال نور محمود إن هناك عوامل كثيرة جذبته للمشاركة في العمل على رأسها الفنانة إسعاد يونس وكذلك المخرجة شيرين عادل التي يتعاون معها للمرة الثانية بعد مسلسل محارب

وأضاف ان السيناريو الذي كتبه المؤلف محمد عبد العزيز فوق الممتاز وله لمسة خاصة في الكتابة مؤكدا ان شخصية سيف التي يلعبها خلال الأحداث وهي الابن الأكبر تيتا زوزو تمر بالعديد من التحولات ويقع في المشاكل نظرا لرغبته في تنفيذ كل شىء من وجهة نظره ويخطط لحياة أبنائه على نحو يشعرهم بالضيق وهو ما يجعلهم يلجأون دائما لتيتا زوزو

وعن ردود الأفعال التي وصلته عقب عرض الحلقات الأولى أكد نور محمود ان ردود أفعال الجمهور على الحلقات كانت جيدة جدا مؤكدا ان العمل ينافس وبقوة على الصدارة.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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