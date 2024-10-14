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طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم الفنتازيا "دراكو رع" استعدادا لطرحه بدور العرض - أخبار كلمتك

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طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم الفنتازيا "دراكو رع" استعدادا لطرحه بدور العرض - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم الفنتازيا "دراكو رع" استعدادا لطرحه بدور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - طرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لأبطال فيلم الفنتازيا "دراكو رع" استعدادًا لطرحه بدور العرض.

قصة وأبطال فيلم دراكو رع

ويدور العمل فى إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الد ماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة.. يقرران الاختباء لآلاف السنين ولكن الظروف بتضطرهم للظهور تاني والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

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ويأتي الفيلم من تأليف وبطولة خالد منصور وشادي الفونس، وبإخراج كريم أبو زيد.

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ويُطرح فيلم دراكو رع  يوم 30 أكتوبر في مصر و31 أكتوبر في الدول العربية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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