طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم الفنتازيا "دراكو رع" استعدادا لطرحه بدور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:09 مساءً - طرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لأبطال فيلم الفنتازيا "دراكو رع" استعدادًا لطرحه بدور العرض.

قصة وأبطال فيلم دراكو رع

ويدور العمل فى إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الد ماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة.. يقرران الاختباء لآلاف السنين ولكن الظروف بتضطرهم للظهور تاني والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

ويأتي الفيلم من تأليف وبطولة خالد منصور وشادي الفونس، وبإخراج كريم أبو زيد.

ويُطرح فيلم دراكو رع يوم 30 أكتوبر في مصر و31 أكتوبر في الدول العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.