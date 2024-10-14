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مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine - أخبار كلمتك

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مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine - أخبار كلمتك

مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - DEADPOOL، كشفت استديوهات مارفل،عن مقطع فيديو قصير، يرصد عمل المؤثرات البصرية، في فيلم Deadpool & Wolverine.

ووصلت مدة الفيديو لـ دقيقتين و٤٤ ثانية، رصدت كيفية تغير المؤثرات البصرية لمشاهد الفيلم، وإخراجها بطريقة مميزة لتبدو حقيقية للمشاهد.

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine

كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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وقال  رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

ارتفاع إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine لـ 900 مليون دولار

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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