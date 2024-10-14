مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - DEADPOOL، كشفت استديوهات مارفل،عن مقطع فيديو قصير، يرصد عمل المؤثرات البصرية، في فيلم Deadpool & Wolverine.

ووصلت مدة الفيديو لـ دقيقتين و٤٤ ثانية، رصدت كيفية تغير المؤثرات البصرية لمشاهد الفيلم، وإخراجها بطريقة مميزة لتبدو حقيقية للمشاهد.

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

رايان رينولدز يكشف حقيقة تقديم أجزاء مستقبلية لـ فيلم Deadpool & Wolverine

كشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

وقال رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم "Deadpool & Wolverine"، "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

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