مشاهير العرب - تفاصيل جديدة.. كيف تسببت منى زكي في تدهور الحالة الصحية للراحل عاطف بشاي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - عاطف بشاي [/caption]

وأكدت زوجة السيناريست عاطف بشاي، أن هذا القرار أصاب زوجها بأزمة نفسية وعصبية أدت إلى تدهور حالته الصحية وعلى إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات، لافتة إلى أنه كان متمسكًا بكتاباته ويرفض إجراء أي تعديلات عليه دون اتفاق مسبق مع المخرج، موضحةً أنه كان لا يحب أن يتدخل أحد في عمله دون علمه، لذلك ما حدث في «السندريلا» أثر عليه بشدة.

واستكملت زوجة السيناريست عاطف بشاي، حديثها عن أزمة زوجها مع الفنانة منى زكي قائلة: إن ذلك الموقف أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الصحفية، حيث دافع العديد من النقاد عن موقف بشاي، ومن بين هؤلاء الدكتور خالد منتصر، والناقدة ماجدة موريس، ومدحت العدل، اللذين عارضا تلك التغييرات في العمل.

آخر أعمال الفنانة منى زكي

يشار أن فيلم الرحلة 404، كان آخر أعمال الفنانة منى زكي وحقق الفيلم نجاح كبير خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.

ودارت أحداث فيلم رحلة 404، حول غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

شارك في بطولة فيلم رحلة 404، بجانب منى زكي نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

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