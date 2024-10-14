باستعراض مشاركتها في أبرز أعماله، ميار الببلاوي تحتفي بالراحل محمود ياسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:56 مساءً - فى ذكرى رحيل الفنان محمود ياسين الرابعة التي تصادف اليوم الإثنين 14 أكتوبر استعادت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي بعض ذكريات مشاركاتها الفنية رفقة الفنان الراحل.

سور مجرى العيون والسيرة المحمدية المسرحية

ونشرت “الببلاوي” صورة من كواليس أعمالها وأرفقتها بتعليق: الحمد لله طوال مشوارى الفنى كممثلة اشتغلت مع عمالقة الفن جميعا تقريبا وشهادة حق كلهم يتسمون بالأخلاق والذوق والمهنية والالتزام الشديد والتواضع واكتر واحد هو الراقى المبدع الخلوق العبقرى محمود ياسين والذي تصادف اليوم ذكرى وفاته.

وتابعت: اسال الله ان يسكنه فسيح جناته زى النهارده كنت مسافرة امريكا ومقدرتش اكون مع صحبة عمرى واجدع اخت فى الدنيا واحن قلب عليا اكتر حتى من اخواتى رانيا محمود ياسين ولا نستغرب فهذا الشبل من ذاك الاسد

ترك الاستاذ عمرو ورانيا وبشهادة الجميع أنهم خير خلف لخير سلف أما الاستاذ فاشتغلت معاه ٣ أعمال كلهم اتشرف بيهم سور مجرى العيون وكان أول مسلسل فى حياتى، وابو حنيفة النعمان اخراج العظيم حسام الدين مصطفى، والسيرة المحمدية المسرحيه الشعريه الله يرحمك يا استاذ دماثة خلق وتواضع ونجم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

الفنان محمود ياسين

الفنان محمود ياسين، صوت متميز رخيم يجيد النطق باللغة العربية، قام بالبطولة أمام نجمات جيله تقريبا، أجمع الجمهور والنقاد على احترامه، حمل لقب فتى الشاشة الأول سنوات طويلة، وهو نجم الشباك الذى حققت أفلامه أعلى الإيرادات، قدم 57 فيلما فى سبع سنوات وحقق أغلبها نجاحا بالرغم من أنه كان فى بدايته، حالة فنية نادرة لن تتكرر روعتها فى تاريخنا الفنى لما تملكه من مقومات تضع صاحبها في مرتبة فنية عليا، ورحل في 14 أكتوبر عام 2020.

مسيرة الفنان محمود ياسين

ولد الفنان الكبير محمود ياسين عام 1941 بمدينة بورسعيد لأب يعمل موظفا بهيئة قناة السويس، وتخرج من كلية الحقوق، وتقدم لمسابقة التمثيل بالمسرح القومي وحصل على المركز الأول في التصفيات، وبعد ثلاث سنوات تم تعيينه ممثلا بالمسرح القومى.

محمود ياسين بالمسرح القومي

وعن بدايته الفنية على خشبة المسرح القومى يقول محمود يس: كانت الطلعة الأولى في مسرحية "الحلم" من إخراج عبد الرحيم الزرقاني لكنه كان دورا هامشيا وكانت البداية مع مسرحية "ليلة مصرع جيفارا" لميخائيل رومان، وكان دور جيفارا هو الذي قدمنى للناس، كما قدمنى للنقاد والمخرجين والمنتجين.

وقدم محمود ياسين مسرحية (دائرة الطباشير القوقازية) عام 1968 ليقدم بعدها ما يزيد على 20 مسرحية منها: (وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، الخديوي، الزير سالم،، ليلى، عودة الغائب، الخديو مع سميحة أيوب).

واتجه محمود ياسين إلى السينما فشارك في بدايته في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة كان أولها مع صلاح أبو سيف في فيلم القاهرة 69 المأخوذ عن قصة القضية للطفى الخولى وأفلام أخرى منها: الرجل الذي فقد ظله، حكاية من بلدنا، كانت الفنانة شادية أول من رشحته للبطولة أمامها في السينما وهو في بداياته في فيلم " نحن لا نزرع الشوك " عام 1970 لاقتناعه بموهبته بعد مشاركته لها من قبل بدور صغير في فيلم " شيء من الخوف " فكانت بداية طريقه إلى النجومية.

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