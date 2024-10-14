بمشاركة وزارتي "الثقافة والتعليم العالي"، تفاصيل الدورة الثانية من مسابقة "ترجم.. ابدع" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:40 مساءً - تطلق وزارة الثقافة ويمثلها المركز القومي للترجمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمثلها المجلس الأعلى للجامعات - الدورة الثانية من مسابقة "ترجم.. ابدع" (بالتزامن من الاحتفال بذكرى مولد الشيخ رفاعة الطهطاوي).

تفاصيل المسابقة

ومسابقة "ترجم.. أبدع" هي مسابقة مخصصة لترجمة الكتب المهمة التي تمثل إضافة إلى المكتبة العربية، من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، حيث يقوم المشاركون في المسابقة بإعداد مقترحات لترجمة الكتب الثقافية الجادة المفيدة لقطاعات واسعة من المجتمع، وتقديمها للمركز لاختيار أفضل الكتب بناءً على مجموعة من المعايير الواضحة، ومن ثم نشرها بعد ذلك ضمن إصدارات المركز القومى للترجمة.

القواعد العامة للمشاركة:

1. تقتصر المشاركة في المسابقة على طلاب الدراسات العليا والباحثين من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة.

2. تقوم الكليات/ الأقسام الراغبة في المشاركة في المسابقة بتكوين فريق من الطلاب والباحثين المتميزين لديها، على أن يكون عدد أعضاء الفريق بواقع من عضوين إلى ثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى مشرف الفريق.

3. يجوز أن يكون فريق العمل من قسمين مختلفين، وتُعطى الأولوية للفرق المكونة من أقسام اللغات والأقسام ذات التخصصات المعرفية البينية الأخرى، وفقًا لطبيعة العمل المقترح للترجمة.

4. يشارك القسم بمقترح واحد فقط.

5. يقدم المتسابقون مقترحاتهم عن أي من اللغات التالية: (الإنجليزية- الفرنسية- الإسبانية- الألمانية- الصينية- الروسية- الإيطالية- اليابانية- السواحيلية- الأردية- التركية- العبرية- الفارسية).

6. يجب أن تكون مقترحات الترجمة عن اللغة الأصلية، وألا تكون الأعمال المقترحة قد سبق ترجمتها.

7. يُفضل أن تكون مقترحات الترجمة لأعمال أجنبية في الملك العام أي ليس لها حقوق ترجمة.

8. لا يحق للفرق الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة التقدم مرة ثانية.

9. لا يحق للفرق التي يقع عليها الاختيار نشر الترجمة أو أي جزء منها خلال فترة المسابقة أو بعدها.

المركز القومي للترجمة



وجدير بالذكر أن المركز القومى للترجمة قد أطلقت الدورة الأولى من المسابقة، بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمى عام 2020، وشارك فيها (64) فريقًا من الجامعات الحكومية، وبلغ عدد لغات الأعمال المشاركة فى المسابقة (11) لغة هى: (اللغة الأردية- اللغة الإسبانية- اللغة الألمانية- اللغة الإنجليزية- اللغة الروسية- اللغة السواحيلية- اللغة الصينية- اللغة الفارسية- اللغة الفرنسية- اللغة الكورية- اللغة اللاتينية)، وبعد فحص تلك الأعمال وتقييمها علميًا من قِبل لجان متخصصة تقرر فوز الأعمال الثلاثة التالية:

كتاب "علم اللغة البيئى والقصص التى نحيا بها" الذى تقدم به فريق جامعة عين شمس المكون من أعضاء من كليات (البنات والألسن والآداب) وبإشراف الدكتورة دينا أحمد عبدالعزيز رمضان

وكتاب "المعرفة المستدامة: نظرية مقترحة فى البينية" الذى تقدم به فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد وبإشراف الدكتور مرسي حسن محمد علي،

وكتاب "القرية" الذى تقدم به فريق قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وبإشراف الدكتور أحمد محمد عبدالرحمن.



وقام المركز بشراء حقوق الملكية الفكرية لتلك الأعمال وتعاقد مع المترجمين الفائزين من أعضاء الفرق، وصدرت الكتب الثلاثة ضمن إصدارات المركز القومى للترجمة

وأقام المركز احتفالية لكل كتاب من الكتب الفائزة احتفاءً بفوز المشاركين، وتشجيع الجامعات المصرية للمشاركة فى الدورات اللاحقة من المسابقة.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية