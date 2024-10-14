الخميس المقبل، “عريس البحر” أول عروض "سوكسيه" لـ أشرف عبدالباقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:40 مساءً - ينطلق مشروع "سوكسيه" للنجم أشرف عبدالباقي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك علي خشبة مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط القاهرة، بالعرض المسرحي الأول والذي يحمل اسم "عريس البحر".

مبادرة سوكسيه

وقام أشرف عبدالباقي خلال الأيام الماضية بإطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "سوكسيه"، لمساعدة كل المواهب والفرق الفنية في مصر سواء علي مستوي التمثيل والاستاند أب كوميدي والمزيكا.

جاءت مبادرة عبدالباقي لمساعدة كل المواهب الشابه من خلال التسجيل علي صفحة سوكسيه علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعرض أعمالهم الفنية علي مسرح نجيب الريحاني.

يذكر أن آخر أعمال النجم أشرف عبدالباقي كان مسلسل" جولة أخيرة" والذي شارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

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