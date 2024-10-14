"DISNEY+" تكشف عن مقتطفات تشويقية من الدراما الكورية “Gangnam B Side” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - كشفت منصة DISNEY+ عن مقتطفات تشويقية للممثل Ji Chang Wook من دراما الأكشن والتشويق المرتقبة “Gangnam B Side”، والتي من المقرر عرضها يوم 6 نوفمبر المقبل.

مسلسل “Gangnam B Side” من بطولة Ji Chang Wook وBIBI وJo Woo Jin والممثلة Yoon Ha Kyung.

دراما Gangnam B Side

تدور أحداث المسلسل في منطقة جانجنام، سيول، حيث تعمل جاي هي (بيبي) في أحد البارات الشهيرة في منطقة جانجنام، وهي تعلم سرًا يتعلق بسلسلة الاختفاءات التي حدثت مؤخرًا بالمنطقة، ولكنها تختفي هي الأخرى، ومن بين الأشخاص الذين يتورطون في القضية المحقق كانج دونج وو (جو وو جين)، الذي تم تخفيض رتبته ثم عاد إلى العمل، والمجرم يون جيل هو (جي تشانج ووك) من منطقة جانجنام، الذي وضع نفسه على قائمة المشتبه بهم، والمدعي العام مين سيو جين (ها يون كيونج)، الذي يعمل على هذه القضية كفرصة لرفع مكانته، ليطارد كلًا منهم الحقيقة لأسبابه الخاصة.

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