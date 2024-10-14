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باللهجة البدوية، هايدي موسى تطرح كليب "لسه صبية" (فيديو) - أخبار كلمتك

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باللهجة البدوية، هايدي موسى تطرح كليب "لسه صبية" (فيديو) - أخبار كلمتك

باللهجة البدوية، هايدي موسى تطرح كليب "لسه صبية" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - طرحت الفنانة هايدي موسى أغنية "لسه صبية" على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب أغنية لسه صبية 

و جاءت أغنية "لسه صبية" باللهجة البدوية أو "السيناوية"، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث وهي بتوقيع المخرجة بتول عرفة.

هايدي موسى 

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة لأن الموسيقى مختلفة جدًا والجمهور يسمعها بهذا الستايل الغنائي لأول مرة.

وأكدت هايدي موسى أن كليب أغنية "لسه صبية" من أجمل الكليبات  في مشوارها، حيث ظهرت بستايل جديد من ناحية الأزياء واللبس البدوي والمكياج.

أغنية لسه صبية 

أغنية "لسه صبية" من كلمات عصام شعبان والحان مصطفى غانم وتوزيع مصطفى رؤوف. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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