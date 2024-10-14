مشاهير العرب - تطورات الأزمة الصحية لـ إيمي سمير غانم.. هل تمنعها من المشاركة في سباق رمضان 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - إيمي سمير غانم.. تسببت الفنانة إيمي سمير غانم في حالة من القلق بين رواد السوشيال ميديا بعد ما كشف زوجها حسن الرداد عن آخر تطوراتها الصحية.

وقال حسن الرداد خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية إن زوجته إيمي سمير غانم مازالت مريضة، وأعرب الرداد عن تمنياته بالشفاء العجل قائلا: «بصراحة لسه تعبانة بس إن شاء الله تبقى أحسن».

وفي وقت سابق كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت فيديو ظهرت خلاله وهي تخضع لجلسات استنشاق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

مسلسل إيمي سمير غانم وحسن الرداد في مارثون رمضان 2025

تخوض الفنانة إيمي سمير غانم، السباق الرمضاني 2025 بالتعاون مع الفنان حسن الرداد من خلال مسلسل «حق آدم»، ومن المقرر أن يدور العمل في إطار كوميدي، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

وكانت مسرحية «التلفزيون» آخر عمل جمع بين لـ الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، وتم عرضها ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024، في نسخته الثانية.

تشهد فعاليات مهرجان العلمين 2024، في نسخته الثانية، العديد من العروض المسرحية، والتي منها مسرحية «التلفزيون» لـ الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد.

وتعد مسرحية «التلفزيون»، التعاون المسرحي الأول بين الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وحقق المسرحية نجاح كبير خلال فترة عرضها في مهرجان العلمين 2024 الذي شهد مشاركة العديد من العروض المسرحية أبرزها: مسرحية السندباد، مسرحية البنك سرقوه، مسرحية حدوتة قبل النوم.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كان مسلسل «سوبر ميرو»، آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، وتم عرضه عام 2019، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير.

وضم مسلسل سوبر مير في بطولته بجانب إيمي سمير غانم عدد من الفنانين أبرزهم: الفنان الراحل سمير غانم، حمدي المرغني، محمد ثروت، وملك قورة، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.