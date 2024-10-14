عمرو مصطفى يكشف مفاجأة غنائية كبرى بمناسبة انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - أشاد الفنان عمرو مصطفى، بأداء النجوم الصاعدين في غناء أوبريت "في حب مصر" الذي أشرف عليه، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.



ألحان عمرو مصطفى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: بعد 25 سنة قررت عدم التلحين إلا للشباب فقط بعيدًا عن النجوم.

بعد أزمتهما، هاني شنودة: عمرو مصطفى ملحن هايل ومسمعتش عن عزيز الشافعي عمرو مصطفي يستعد لطرح أغان جديدة بمشاركة مواهب شابة

مفاجأة عمرو مصطفى

وأكد الملحن عمرو مصطفى، أن يجهز لمفاجأة غنائية كبرى عن نصر أكتوبر 1973 تحكي كل القصص خلال الانتصار.

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