تفاصيل تصوير فيلم مارفل Avengers Doomsday - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - أفلام مارفل، أعلنت استديوهات مارفل خطتها للجدول الزمني لتصوير، فيلمها الجديد Avengers Doomsday.

وذكرت مارفل في تصريحات صحفية، أن عمليات تصوير فيلم Avengers Doomsday، ستبدأ في مارس ٢٠٢٥، علي أن تستمر لمدة ٥ أشهر، فيما سيقوم الممثل "روبيرت داوني جونير"، بتصوير مشاهدة لمدة تقدر بـ ٣ آشهر، على أن يصور أبطال الفيلم الرئيسين مشاهدهم في شهر بدون إستراحة، أما الممثلين الثانوين فجدول تصويرهم لمدة أسبوعين فقط.

روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، علي عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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