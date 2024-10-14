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مشاهير العرب - «أمانة البحر» لـ المخرجة هند سهيل يحصد جائزة أفضل فيلم روائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أمانة البحر» لـ المخرجة هند سهيل يحصد جائزة أفضل فيلم روائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أمانة البحر» لـ المخرجة هند سهيل يحصد جائزة أفضل فيلم روائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - حصد الفيلم القصير «أمانة البحر» للمخرجة هند سهيل جائزة أفضل فيلم روائي بمهرجان لينز السينمائي الدولي للأفلام القصيرة الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر بالنمسا.

وجاء ذلك قبل عرضه الأول بالعالم العربي ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه يوم 24 أكتوبر، ويمتد حتى 1 نوفمبر.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بالفيلم معلقين: «تتكشف أحداث هذا الفيلم بهدوء ودون إزعاج، تمامًا مثل بطله الذي يقودنا في رحلة عاطفية حميمة. فيلم طريق شاعري يصل مباشرة إلى القلب، ويتناول بجرأة المحظورات المجتمعية، وينقل بشكل جميل مفهوم أن الوداع ليس لحظة واحدة، بل عملية تدريجية، وما أفضل طريقة لتصوير ذلك من جائزة أفضل فيلم روائي للمخرجة هند سهيل عن فيلم أمانة البحر».

تفاصيل الفيلم القصير «أمانة البحر»

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة، يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

فيلم «أمانة البحر»، من بطولة نبيل بطرس طلعان، وتأليف وإخراج تأليف هند سهيل وشاركها في الكتابة عمر زينهم، ومدير التصوير مصطفى الكاشف.

ويذكر أن الفيلم القصير «أمانة البحر» للمخرجة هند سهيل شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي للفيلم القصير، وتم اختياره كأحد أفضل 10 أفلام باختيار الجمهور.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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