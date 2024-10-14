24 أغنية وموال، البرنامج الغنائي لـ على الحجار بمهرجان الموسيقي العربية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفل غنائي جديد، الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، على مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية وهو المهرجان الذي يحرص دائما على الحجار على المشاركة به رفقة فرقته الموسيقية.

حفل على الحجار بمهرجان الموسيقي العربية

ويتضمن برنامج حفل على الحجار بمهرجان الموسيقى العربية 24 أغني وموال.. وكذلك مجموعة من الأغنيات الوطنية لـ مصر و فلسطين..

إذ يشمل الفصل الأول من حفل على الحجار:

- المال والبنون: كلمات سيد حجاب / ألحان ياسر عبد الرحمن

- على قد ماحبينا: كلمات عبد الرحيم منصور / ألحان بليغ حمدي

- العروسة: كلمات فؤاد حداد / ألحان محمد عزت

- زى الهوى: كلمات سيد حجاب / ألحان عمر خيرت

- قبل ماتواعد: كلمات مايكل عادل / ألحان شادي مؤنس

- أنا كنت عيدك: كلمات جمال بخيت / ألحان فاروق الشرنوبي

- ياعم آدم: كلمات سيد حجاب /ألحان ميشيل المصري

- ياطالع الشجرة: كلمات محمد عبد القادر / ألحان ياسر عبد الرحمن

- هوه انتى معايا على الدنيا: كلمات فوزي إبراهيم / ألحان أمجد العطافي

- بطلة حكايتى: كلمات طارق علي / ألحان خالد داغر

- الزين والزينة: كلمات نبيل خلف / لحن ( فولكلور ليبي )

- فلسطيني: كلمات جمال بخيت / ألحان فاروق الشرنوبي



أما الفصل الثانى فسيشدوا الحجار بــ

- ماتمنعوش الصادقين: كلمات عبد الرحمن الأبنودي / ألحان عمار الشريعي

- من غير ماتتكلمى: كلمات حسن رياض / ألحان جمال عطية

- إنتى طلعتيلى منين: كلمات سبد حجاب / ألحان عمار الشريعي

- لما الشتا يدق البيبان: كلمات إبراهيم عبد الفتاح / ألحان أحمد الحجار

- مافيناش م الخوف كلمات محمد العسيري / ألحان خالد داغر

- الليل وآخره: كلمات سيد حجاب / ألحان ياسر عبد الرحمن

- فى قلب الليل: كلمات عصام عبد الله / ألحان مودي الإمام

- مسألة مبدأ 1: كلمات عبد الرحمن الأبنودي / ألحان عمر خيرت

- مسألة مبدأ 2: كلمات عبد الرحمن الأبنودي / ألحان عمر خيرت

- تيجيش نعيش: كلمات سيد حجاب / ألحان ياسر عبد الرحمن

- عارفة: كلمات بهاء جاهين / ألحان عمر خيرت

- اللى بنى مصر: كلمات سيد حجاب / ألحان بليغ حمدي

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