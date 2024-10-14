السقا يبدأ تصوير فيلم "أحمد وأحمد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - بدأ الفنان أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي، من إخراج نادر جلال، وذلك بعد اختيارات الديكورات الأساسية للعمل.

فيلم أحمد وأحمد

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لفيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن آخر أفلام الفنان أحمد فهمي فيلم عصابة الماكس الذي عرض في وقت سابق بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

وفيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.

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