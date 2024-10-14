مشاهير العرب - علي الحجار يعلن عن تفاصيل حفله في مهرجان الموسيقى العربية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - أعلن الفنان علي الحجار، عن تفاصيل حفله القادم، المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2024، في 23 من أكتوبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل علي الحجار في مهرجان الموسيقى العربية 2024

وقسم علي الحجار، تفاصيل حفله، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «الفصل الأول

- المال والبنون: كلمات سيد حجاب / ألحان ياسر عبد الرحمن

- على قد ما حبينا: كلمات عبد الرحيم منصور / ألحان بليغ حمدي

- العروسة: كلمات فؤاد حداد / ألحان محمد عزت

- زي الهوى: كلمات سيد حجاب / ألحان عمر خيرت

- قبل ما تواعد: كلمات مايكل عادل / ألحان شادي مؤنس

- أنا كنت عيدك: كلمات جمال بخيت / ألحان فاروق الشرنوبي

- يا عم آدم: كلمات سيد حجاب /ألحان ميشيل المصري

- يا طالع الشجرة: كلمات محمد عبد القادر / ألحان ياسر عبد الرحمن

- هوه انتى معايا على الدنيا: كلمات فوزي إبراهيم / ألحان أمجد العطافي

- بطلة حكايتى: كلمات طارق علي / ألحان خالد داغر

- الزين والزينة: كلمات نبيل خلف / لحن ( فولكلور ليبي )

- فلسطيني: كلمات جمال بخيت / ألحان فاروق الشرنوبي

الفصل الثاني

- ماتمنعوش الصادقين: كلمات عبد الرحمن الأبنودي / ألحان عمار الشريعي

- من غير ماتتكلمى: كلمات حسن رياض / ألحان جمال عطية

- إنت طلعتيلى منين: كلمات سبد حجاب / ألحان عمار الشريعي

- لما الشتا يدق البيبان: كلمات إبراهيم عبد الفتاح / ألحان أحمد الحجار

- ما فيناش م الخوف كلمات محمد العسيري / ألحان خالد داغر

- الليل وآخره: كلمات سيد حجاب / ألحان ياسر عبد الرحمن

- في قلب الليل: كلمات عصام عبد الله / ألحان مودي الإمام

- مسألة مبدأ 1: كلمات عبد الرحمن الأبنودي / ألحان عمر خيرت

- مسألة مبدأ 2: كلمات عبد الرحمن الأبنودي / ألحان عمر خيرت

- تيجيش نعيش: كلمات سيد حجاب / ألحان ياسر عبد الرحمن

- عارفة: كلمات بهاء جاهين / ألحان عمر خيرت

- اللي بنى مصر: كلمات سيد حجاب / ألحان بليغ حمدي

مهرجان الموسيقى العربية 2024

ويضم مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 أكثر من 70 مطربا ومطربة أبرزهم: مدحت صالح، مروة ناجي وروائع وردة وبليغ حمدي، عاصي الحلاني وروائع كوكب الشرق أم كلثوم، فؤاد زبادي ومحمد محسن، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم وروائع الموجي، تامر عاشور، أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر وإيمان عبد الغني، علي الحجار، مي فاروق.