أميرة أديب تشوق متابعيها لحفل إعلانها الارتباط الرسمي من شاب ألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - عقب أن أعلنت الفنانة الشابة أميرة أديب خبر ارتباطها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مؤخرًا، عادت من جديد ونشرت فيديو رفقة صديقها الألماني معلنة عن موعد حفل إعلان ارتباطها بشكل رسمي قريبا..

حيث نشرت أميرة أديب فيديو جديد رفقة صديقها الألماني، وشاركت جمهورها ومتابعيها لقطات رومانسية … وأرفقتها بتعليق مختصر بموعد إعلان حفل الارتباط الرسمي بحضور العائلة والأصدقاء فى 17 أكتوبر 2024.

الفنانة أميرة أديب

يذكر أن الفنانة أميرة أديب هي ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، وجدها الكاتب الراحل عبد الحي أديب وعمها الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب، وخالها الفنان شريف سلامة، حيث نشأت بين أسرة تجمع بين الفن والإعلام.

بداية مشوار أميرة أديب

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مسلسل ولاد ناس الذي تم إنتاجه عام ٢٠٢١، وشاركت بعد ذلك في عمل من إخراج والدها وهو مسلسل نقل عام في ٢٠٢٢، ثم قدمت مسلسلي: مين قال وتحقيق عام ٢٠٢٢.

أميرة أديب لديها أخ يدعى علي، إلى جانب كونها ممثلة شهيرة فهي أيضًا بلوجر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها عدد كبير من المتابعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.