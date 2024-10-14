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أميرة أديب تشوق متابعيها لحفل إعلانها الارتباط الرسمي من شاب ألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

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أميرة أديب تشوق متابعيها لحفل إعلانها الارتباط الرسمي من شاب ألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

أميرة أديب تشوق متابعيها لحفل إعلانها الارتباط الرسمي من شاب ألماني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - عقب أن أعلنت الفنانة الشابة  أميرة أديب خبر ارتباطها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مؤخرًا، عادت من جديد ونشرت فيديو رفقة صديقها الألماني معلنة عن موعد حفل إعلان ارتباطها بشكل رسمي قريبا..

 

حيث نشرت أميرة أديب فيديو جديد رفقة صديقها الألماني، وشاركت جمهورها ومتابعيها لقطات رومانسية … وأرفقتها بتعليق مختصر بموعد إعلان حفل الارتباط الرسمي بحضور العائلة والأصدقاء فى 17 أكتوبر 2024.

 

الفنانة أميرة أديب

يذكر أن الفنانة أميرة أديب هي ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، وجدها الكاتب الراحل عبد الحي أديب وعمها الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب، وخالها الفنان شريف سلامة، حيث نشأت بين أسرة تجمع بين الفن والإعلام.

 

بداية مشوار أميرة أديب

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مسلسل ولاد ناس الذي تم إنتاجه عام ٢٠٢١، وشاركت بعد ذلك في عمل من إخراج والدها وهو مسلسل نقل عام في ٢٠٢٢، ثم قدمت مسلسلي: مين قال وتحقيق عام ٢٠٢٢.

 أميرة أديب لديها أخ يدعى علي، إلى جانب كونها ممثلة شهيرة فهي أيضًا بلوجر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها عدد كبير من المتابعين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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