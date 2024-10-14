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كارول سماحة: الاحتلال الصهيوني مستمر في مشروع التدمير والإبادة في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

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كارول سماحة: الاحتلال الصهيوني مستمر في مشروع التدمير والإبادة في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

كارول سماحة: الاحتلال الصهيوني مستمر في مشروع التدمير والإبادة في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بسبب مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة في لبنان وفي قطاع غزة.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر منصة X: من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير العرقي.. اللي عم بيصير بـ #لبنان و#المحرقة_البشرية اللي شفناها بعيونا مبارح بـ #غزة وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منّه  من علامات انتهاء الإنسانية.

وارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة أدت إلى استشهاد نحو 22 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بعد قصف استهدف مدرسة "المفتي" التي تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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