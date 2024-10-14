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مشاهير العرب - بمشاركة أحمد فهمي.. السقا يبدأ تصوير فيلم «أحمد وأحمد» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بمشاركة أحمد فهمي.. السقا يبدأ تصوير فيلم «أحمد وأحمد» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة أحمد فهمي.. السقا يبدأ تصوير فيلم «أحمد وأحمد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:48 مساءً - بدأ الفنان أحمد السقا، تصوير أولى مشاهده في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم أحمد وأحمد

ويعد العمل هو اللقاء الأول بين أحمد السقا وأحمد فهمى، وجها لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذي عُرض العام الماضي على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائي ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم عصابة المكس

آخر أعمال أحمد السقا

وكانت آخر اعمال الفنان أحمد السقا، هو مسلسل «العتاولة» بمشاركة طارق لطفي، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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