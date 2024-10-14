مشاهير العرب - بمشاركة أحمد فهمي.. السقا يبدأ تصوير فيلم «أحمد وأحمد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:48 مساءً - بدأ الفنان أحمد السقا، تصوير أولى مشاهده في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم أحمد وأحمد

ويعد العمل هو اللقاء الأول بين أحمد السقا وأحمد فهمى، وجها لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذي عُرض العام الماضي على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائي ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

آخر أعمال أحمد السقا

وكانت آخر اعمال الفنان أحمد السقا، هو مسلسل «العتاولة» بمشاركة طارق لطفي، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟