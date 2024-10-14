مشاهير العرب - «اشطر من الشطارة».. تامر حسني يشيد بالمونتير عمرو عاكف بمهرجان ملتقى العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أشاد الفنان تامر حسني، بالمونتير عمرو عاطف، بعد تكريمه كأفضل مونتير لـ عام 2024، من قبل مهرجان ملتقى نجم العرب في نسخته الأولى.

وشارك تامر حسني، صورة لـ عمرو عاطف، خلال تكريمه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «تستحق كل الجوائز يا عمرو يا عاكف يا أشطر من الشطارة، وشركته كلها تستحقها حقيقي وحوش».

تكريم عمرو عاكف

وكان عمرو عاكف، أعرب عن سعادته بهذا التكريم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصورته بالتكريم، وعلق عليها، قائلا:«سعيد هذا العام بتكريمي كأفضل مونتير لـ عام 2024 من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الاولى».

وتعاون المونتير عمرو عاكف في العديد من الأعمال السينمائية بطولة النجم تامر حسني ومن أبرزها فيلم «تاج»، بطولة دينا الشربيني، وفيلم «بحبك»، بطولة النجمة هنا الزاهد، وفيلم «مش أنا».