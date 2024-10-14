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حفل جديد لـ منال محيي الدين بقبة الغوري.. الخميس - أخبار كلمتك

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حفل جديد لـ منال محيي الدين بقبة الغوري.. الخميس - أخبار كلمتك

حفل جديد لـ منال محيي الدين بقبة الغوري.. الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفنانة الهارب منال محيى الدين، في الثامنة مساء الخميس الموافق 17 اكتوبر.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من تراث الموسيقى العربية والمؤلفات الجديدة على آلة الهارب، حيث تمزج في حفلها بين مؤلفات كلاسيكية عالمية ومقطوعات عربية تراثية.

الفنانة منال محيي الدين

ويذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على الهارب في سن العاشرة ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقى.

تعد منال أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، كما صنفت ضمن أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم، ونجحت في تحقيق الجماهيرية لهذه الآلة غير المألوفة، لتصبح اسما لامعا ارتبط بهذه الآلة مصريا وعالميا.

 

كما قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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