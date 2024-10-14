بيت السحيمي يحتفل بذكرى بليغ حمدي الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - يستضيف مركز الابداع الفني بـبيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري، الفنان محمد سامي وفرقته الموسيقية للإحتفال بذكري ميلاد الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

وتغنى الفرقة بمصاحبة ضيوف الشرف: الدكتور عبد الحميد يحيي، والفنان أحمد صبري، مجموعة من الاغاني التى لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدى منها: حب ايه، كنت بشتاقلك، فات المعاد، جانا الهوى، حكايتي مع الزمان، انا بستناك، تخونوه، عدوية، بهية، الحلوة داير شبكها، عودت عيني، من حبي فيك يا جاري، اشكي لمين الهوي، وامتي الزمان، حبيبي وعينيا، هان الود، بالإضافة لعملين من أعمال بليغ حمدي الوطنية.

الفنان محمد سامي

تخرج محمد سامي من كلية الهندسة، وعمل بمجال صناعة البترول، قام بالعديد من الدراسات الحرة بمجال الموسيقى منذ الصغر، بدءًا من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وشارك بالعديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية بمسارح الأوبرا.

كما شارك بالعديد من الفرق الموسيقية التي كونها مع أصدقائه، شارك كضيف شرف بالعديد من الحفلات بالمراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

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