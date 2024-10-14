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مشاهير العرب - «الدرس».. عرض مسرحي لـ «نجوم الوسط الفني» أمام الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الدرس».. عرض مسرحي لـ «نجوم الوسط الفني» أمام الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الدرس».. عرض مسرحي لـ «نجوم الوسط الفني» أمام الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - شهدت الندوة التثقفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، تقديم عرض مسرحي بعنوان «الدرس»، لتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر، فضلا عن الإشادة بالمشروعات الناجحة في التنمية المصرية خلال السنوات الماضية.

وكان من أبرز نجوم الفن المشاركين في العرض المسرحي «الدرس» خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحة الفنانة سهر الصايغ والفنان محمد جمعة.

سهر الصايغ ومحمد جمعة

ودار المشهد التمثيلي لسهر الصايغ في حول بطولات القوات المسلحة المصرية وتاريخ مصر قائلة: «يوم الحرب كان يوم عادي جدًا بالنسبة للناس في البيوت والشوارع أما بالنسبة للقادة العظام دول، كان اليوم اللي خدوا فيه قرار مصيري اللي غيّر شكل مصر، ومن هنا هنبدأ جولاتنا في المتحف الحربي»، وجسدت الصايغ خلال المشهد دور معلمة في رحلة مع الطلاب إلى المتحف الحربي، وشرحت لهم بطولة الجيش المصري في نصر أكتوبر.

بينما قدم الفنان محمد جمعة خلال احتفالية الندوة التثقيفية، دور الشخص السوداوي، الذي دائما يسعى لخفض الروح المعنوية للمصريين، وإحباطهم بعد العديد من المشروعات الناجحة في التنمية المصرية خلال السنوات الماضية، لكنه قدم الاعتذار في نهاية كلمته عن تقديمه لشخصية تبث الإحباط بين المصريين، قائلًا: «مفيش (كله هيموت)، كله هيعيش طول ما بلدنا بخير».

وجاءت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وشهدت الندوة التثقفية للقوات المسلحة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى عدد من أبطال حرب أكتوبر الذين شاركوا في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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