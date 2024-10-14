آمال ماهر تقدم أغنيتها الجديدة «مصر شعب جيش» أمام الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:04 مساءً - تألقت النجمة آمال ماهر بتقديم أغنيتها الوطنية الجديدة “مصر شعب جيش” أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأغنية أمال ماهر الجديدة “مصر شعب جيش” من كلمات محيي حوار ومن ألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى صورة تذكارية مع مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيلًا وثائقيا "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ ببث آيات من القرآن الكريم يوم 6 أكتوبر 1973

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض آيات من القرآن الكريم التي أذعتها إذاعة القرآن الكريم فجر يوم 6 أكتوبر عام 1973.

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