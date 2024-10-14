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آمال ماهر تقدم أغنيتها الجديدة «مصر شعب جيش» أمام الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

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آمال ماهر تقدم أغنيتها الجديدة «مصر شعب جيش» أمام الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

آمال ماهر تقدم أغنيتها الجديدة «مصر شعب جيش» أمام الرئيس السيسي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:04 مساءً -  تألقت النجمة آمال ماهر بتقديم أغنيتها الوطنية الجديدة “مصر شعب جيش” أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأغنية أمال ماهر الجديدة “مصر شعب جيش” من كلمات محيي حوار ومن ألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب. 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى صورة تذكارية مع مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيلًا وثائقيا "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ ببث آيات من القرآن الكريم يوم 6 أكتوبر 1973

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض آيات من القرآن الكريم التي أذعتها إذاعة القرآن الكريم فجر يوم 6 أكتوبر عام 1973.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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