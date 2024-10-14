مشاهير العرب - حمادة هلال يشارك في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قدم الفنان حمادة هلال فقرة غنائية ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية.

وقدم حمادة هلال خلال فقرته الغنائية بواحدة من أبرز الأغاني الوطنية وهي أغنية «الحلم»، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وجاءت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وشهدت الندوة التثقفية للقوات المسلحة حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى عدد من أبطال حرب أكتوبر الذين شاركوا في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

المكرمين من أبطال حرب أكتوبر

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أبطال القوات المسلحة، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة العبور.

وجاءت قائمة المكرمين من أبطال حرب أكتوبر كالتالي:

لواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد «مشاة»

لواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري «مدفعية»

لواء أركان حرب أحمد مصطفى المغلوب «مدرعات»

لواء أركان حرب حمدي محمد صفوت احمد عطا «مدفعية»

لواء بحرى محمد صفوت أحمد عطا عبد المجيد «بحرية»

لواء طيار حمدي عبد الحميد «جوية»

لواء مسلم محمود متولى «دفاع جوى»

لواء يحيى عبد الحميد اللقاني «حرس الحدود»

رقيب أول عبد الرازق سيد مصطفي «مشاة»

رقيب رجب إبراهيم الدمياطي «مشاة»

جندي صموئيل مخلص رميس «مشاة»

عبده عطية مباشر «مراسل عسكري».