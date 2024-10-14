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تامر فرج يستعرض موهبته بالتمثيل بـ 3 لغات - أخبار كلمتك

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تامر فرج يستعرض موهبته بالتمثيل بـ 3 لغات - أخبار كلمتك

تامر فرج يستعرض موهبته بالتمثيل بـ 3 لغات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - على غرار الفنان أحمد عزمي.. طالب الفنان تامر فرج بشكل كوميدي بمنحه فرص تمثيلية أكثر خلال الفترة المقبلة، موجهًا رسالة خاصة لشركات الانتاج والمخرجين.

الفنان تامر فرج

وقال “فرج”: أبيع نفسى.. فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار
ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدى/تراجيدى/اجتماعى/ اغراء/خيال علمى) وسيم ، مجتهد، شوجر دادى  يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقه.. للمعاينة والاستعلام يتم التواصل عبر حسابي الرقمي". 

فى سياق آخر.. كان قد كشف الفنان تامر فرج  مؤخرًا لــ “كلمتك” عن رأيه في أهمية المسرح في حياة الفنان، قائلا: “المسرح أبو الفنون مثل ما يقل وأولا وأخيرا التمثيل موهبة من الله ولكن المسرح يبرز إمكانيات الممثل”.

و أضاف أن المسرح يصقل الممثل لأنه يؤدي دوره مباشرة أمام الجمهور وجها لوجه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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