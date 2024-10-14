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سناء منصور: حولنا إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلى محطة لنقل أخبار حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

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سناء منصور: حولنا إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلى محطة لنقل أخبار حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

سناء منصور: حولنا إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلى محطة لنقل أخبار حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:20 م 10/14/2024 4:20:57 PM

الاعلامية سناء منصور،
الاعلامية سناء منصور، كلمتك

قالت الإعلامية سناء منصور: إنّ هناك قصة في حياة كل من عاش أحداث حرب أكتوبر 1973، لكن المقيمين خارج مصر لديهم حكاية أخرى، معلقة: «في 1973 كنت مسئولة برامج في راديو مونت كارلو، وهي إذاعة فرنسية عمرها عام ونصف العام تقدم منوعات خفيفة جدا لا علاقة لها بالصراعات الإنسانية، وفي 6 أكتوبر 1973 الساعة 2 ظهرا تغير كل شيء، إذ تحرك الجيش المصري ومعه تحركت دنيانا كلها".


وأضافت «منصور»، خلال كلمتها في فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ لحظات حرب أكتوبر 1973 لا يعرف أهميتها إلا من عاش مرارة الهزيمة في بلاد الغربة: «فجأة وجدنا نفسنا وسط المعركة كنا 4 مذيعين منهم 2 مصريين من ضمنهم أنا ومجدي غنيم ومذيع سوري وفلسطيني، حرية الحركة التي تتمتع بها هذه الإذاعة وأيضا انشغال المسؤولين عنها أعطانا الفرصة لعمل منها شيء كبير من خلال نقل أخبار الحرب وانتصاراتنا لحظة بلحظة».


وتابعت الإعلامية، أنّ راديو مونت كارلو تحول إلى واحدة من أهم مصادر أخبار الحرب في الشرق الأوسط وغيرت اسمها إلى «إليكم آخر أخبار معركة المصير في الوطن العربي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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