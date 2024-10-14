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مشاهير العرب - لص محترف.. تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم «درويش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لص محترف.. تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم «درويش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لص محترف.. تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم «درويش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - يواصل الفنان عمرو يوسف، تصوير فيلمه الجديد «درويش» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بدور العرض السينمائي.

ويجسد عمرو يوسف، خلال أحداث العمل، شخصية لص محترف يتحول مع مرور الوقت لبطل شعبي.

عمرو يوسف

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش، يشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، عدد من نجوم الفن أبرزهم:رعمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفي غريب وعدد أخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي

أحداث فيلم درويش

وتدور أحداث العمل في أربيعنيات القرن الماضي، ويواصل فريق العمل التصوير هذه الأيام في منطقة السيدة زينب.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو يوسف، هو مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، الذي حقق نجاحا كبيرا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وتدور أحداثه حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، مجموعة كبيرة من النجوم منهم، آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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