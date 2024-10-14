مشاهير العرب - «مصر شعب جيش».. آمال ماهر تبدع أمام الرئيس السيسي في الندوة التثقفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أحيت الفنانة آمال ماهر فقرة غنائية خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة التي أطلقت فعالياتها بعنوان «نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب»، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطاري احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدمت آمال ماهر خلال فقرتها الغنائية ضمن فعاليات الندوة أغنيتها الوطنية «مصر شعب جيش» بإحساس عالي يعكس مدى حبها لوطنها.

وجاءت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وشهدت الندوة الندوة حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى عدد من أبطال حرب أكتوبر الذين شاركوا في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن أغنية «مصر شعب جيش»، لـ آمال ماهر من كلمات محيي حوار، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب.