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مشاهير العرب - «مصر شعب جيش».. آمال ماهر تبدع أمام الرئيس السيسي في الندوة التثقفية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «مصر شعب جيش».. آمال ماهر تبدع أمام الرئيس السيسي في الندوة التثقفية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مصر شعب جيش».. آمال ماهر تبدع أمام الرئيس السيسي في الندوة التثقفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أحيت الفنانة آمال ماهر فقرة غنائية خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة التي أطلقت فعالياتها بعنوان «نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب»، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطاري احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدمت آمال ماهر خلال فقرتها الغنائية ضمن فعاليات الندوة أغنيتها الوطنية «مصر شعب جيش» بإحساس عالي يعكس مدى حبها لوطنها.

آمال ماهر

وجاءت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وشهدت الندوة الندوة حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى عدد من أبطال حرب أكتوبر الذين شاركوا في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن أغنية «مصر شعب جيش»، لـ آمال ماهر من كلمات محيي حوار، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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