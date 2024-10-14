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المخرج عمرو سلامة يعود لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2 - أخبار كلمتك

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المخرج عمرو سلامة يعود لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2 - أخبار كلمتك

المخرج عمرو سلامة يعود لاستكمال تصوير شمس الزناتي 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - عاد المخرج عمرو سلامة لاستكمال تصوير أحداث فيلمه الجديد شمس الزناتي 2، وذلك بعد اعتذاره عنه خلال الأيام الماضية.

 وجاءت عودة عمرو سلامة للعمل بعد تدخل بطل العمل الفنان محمد عادل إمام.


وكان صناع الفيلم يريدون تكثيف ساعات التصوير كي ينتهوا من العمل قبل البدء في تصوير أعمالهم الدرامية.


 

أبطال شمس الزناتي 2

 ولم يتم اختيار مخرج آخر لاستكمال تصوير مشاهد العمل حتى الآن، ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي بجانب محمد إمام عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

 


فيلم "شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لـ جون سترجس، والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.

 

وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرضت واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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