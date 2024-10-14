الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - آمال ماهر تغني في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات الملسحة |فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - آمال ماهر تغني في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات الملسحة |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آمال ماهر تغني في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات الملسحة |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - أدت الفنانة آمال ماهر أغنية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تناولت تكاتف الشعب المصري والجيش من أجل رفعة الوطن.

الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.

اقرأ أيضاً
فعاليات الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد الفيلم الوثائقي «مفتاح النصر»

افتتاح الندوة التثقيفية بتسجيل الشيخ محمد أحمد شبيب فجر 6 أكتوبر 1973

الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (بث مباشر)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق