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بعد بنسيون دلال، عمر متولي يستعد لفيلم كوميدي جديد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:47 مساءً -  يشارك الفنان عمر مصطفى متولي في بطولة فيلم بنسيون دلال مع بيومي فؤاد، والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، ويجسد فيه شخصية “رجب بسطردو”. 

عمر مصطفى متولي يستعد لفيلم كوميدي 

 وقال الفنان عمر متولي في تصريح خاص لـ كلمتك إنه يستعد للتعاقد على فيلم كوميدي جديد بعد بنسيون دلال، حيث أنه في مرحلة اختيار سيناريو بين فيلمين كوميديين.

ومن ناحية أخرى، كان قد أكد الفنان عمر مصطفى متولي ، أنه لم يخش من انتقادات الجمهور بسبب إطلالته في فيلم بنسيون دلال مع بيومي فؤاد.

 

لوك عمر مصطفى متولي في فيلم بنسيون دلال 

 وقال عمر مصطفى متولي خلال لـ “ڤيتو”:" عجبتني الفكرة روحت مجربها على طول وعملنا كده ومخفتش من الانتقادات مطلقا، متابعا: أنا ممثل وشغلي أني أغير شكلي في كل حاجة، ماينفعش أعمل شخصيات شبه بعض، والفنانين دول أغلب وأطيب أهل البلد ".

وتحدث عمر متولي عن تجربته في التقديم التليفزيوني من خلال برنامج ليك لوك الذي استضاف فيه عددا كبيرا من النجوم، وقال:" أنا كان في دماغي أعمل أعمال كتير زي دي بس مكنتش بنفذها لحد وقت كورونا، ومن كتر الزهق عملت الخطوة ولقيت الموضوع نجح وكملته، متابعا:هايبقي في الآخر ذكري حلوة وحاجة للتاريخ بيني وبين أصدقائي وهما كانوا على راحتهم من غير تكلف وأنا مش بسألهم أسئلة محرجة ومش بحاول أدور على فضايحهم.

وعن مشاركته في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قال: أنا كنت متوتر وقلقان وخايف جدا وكنت مرعوب، ولكن الفيلم نجح جدا أثناء تنفيذه ولما نزل، من الذكريات المهمة اللي في حياتي وأول حاجة اشتغلتها.

 
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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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