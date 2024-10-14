طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - كشف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن البوستر الرسمي لدورته السادسة، والتي تحمل اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس، وتنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري، بحفل الافتتاح على مسرح السامر بالعجوزة.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وتصدر البوستر الرسمي للملتقى الفنان الراحل فؤاد المهندس، بالإضافة إلى شعار ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الدورة الجديدة من الملتقى على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، وذلك مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، فيما يقام حفل الختام يوم 25 من الشهر نفسه، وذلك على خشبة مسرح كلية الفنون بجامعة الجلالة.

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا.

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة.

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها.

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