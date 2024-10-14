الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

‏«التربية الرياضية» بكفر الشيخ تتسلم شهادة اعتماد من هيئة ضمان ‏جودة التعليم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - محتجز إسرائيلي بغزة ينتقد نتنياهو، عندما تغلقون المعابر فكروا بنا (فيديز) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأحمر، وقطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد - أخبار كلمتك

المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:47 مساءً -  كشف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن البوستر الرسمي لدورته السادسة، والتي تحمل اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس، وتنطلق يوم 19 أكتوبر الجاري، بحفل الافتتاح على مسرح السامر بالعجوزة. 

 

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي 

 وتصدر البوستر الرسمي للملتقى الفنان الراحل فؤاد المهندس، بالإضافة إلى شعار ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. 

21d13ba080.jpg

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح الدورة الجديدة من الملتقى على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، وذلك مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، فيما يقام حفل الختام  يوم 25 من الشهر نفسه، وذلك على خشبة مسرح كلية الفنون بجامعة الجلالة. 

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا. 

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة. 

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها. 

تكريم صيام وأبو سريع، تفاصيل الدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

24 أكتوبر، موسم جديد لـ"لعبة النهاية" و"أوبرا العتبة" على مسرح الطليعة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق