مشاهير العرب - محمود قابيل: حرب أكتوبر تُدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - قال الفنان محمود قابيل، إن حرب أكتوبر بدأت في 9 يونيو 1967 عندما رفض الشعب المصري الهزيمة.

وقال قابيل، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "كنت ملازم أول وقائد وحدة استطلاع خلف خطوط العدو، كنا حاسين بألم وإننا اتظلمنا في 67 لأننا لم نواجه العدو ولكننا لم نفقد الأمل، أنا اتصابت في 67 ورجعت تاني واتصابت مرتين بعدها وبعدها معرفتش أرجع تاني وتقاعدت طبيا".

وتابع: "انتصرنا وعملنا نصر بيدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية، وطول عمر الجيش المصري بيصون شعبه"

الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.