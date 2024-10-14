مشاهير العرب - حمادة هلال يغني في فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 لانتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - أدى الفنان حمادة هلال أغنية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تناولت التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر
جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقام اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.
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